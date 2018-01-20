Генштаб ВС Турции объявил о начале операции в сирийском Африне

Анкара, 20 января. Генеральный штаб Вооруженных сил Турции объявил о начале операции в сирийском Африне, которая направлена против вооруженных формирований сирийских курдов.

Как говорится в заявлении, в субботу турецкая армия в 17.00 мск начала операцию «Оливковая ветвь» в районе Африна против РПК, сирийской курдской партии «Демократический союз», сил самообороны сирийских курдов (YPG) и ИГ1 с целью обеспечения стабильности и безопасности на турецких границах и в регионе.

Турецкий генштаб сообщает, что «зачистка региона от террористов и спасение братского народа от террористического гнета» также является целью операции.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что ВВС Турции нанесли более 25 ударов с воздуха по курдским вооруженными отрядам самообороны YPG и по населенным пунктам, в том числе и по столице кантона — городу Африн,

В субботу турецкий президент Реджеп Эрдоган объявил о том, что Турция фактически начала наземную операцию в сирийском Африне.

«Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.