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Новости Сирии
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Сирия новости 20 января 19.30: «Файлак ар-Рахман» атаковала САА в Харасте, ВС Турции ведут обстрел позиций YPG в Алеппо
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    Сирия новости 20 января 19.30: «Файлак ар-Рахман» атаковала САА в Харасте, ВС Турции ведут обстрел позиций YPG в Алеппо

    19:30  20 Января 2018
    2883

    Сирия новости 20 января 19.30: «Файлак ар-Рахман» атаковала САА в Харасте, ВС Турции ведут обстрел позиций YPG в Алеппо

    Сирия, 20 января. «Файлак ар-Рахман» атаковала САА в Харасте, ВС Турции ведут обстрел позиций YPG в Алеппо, боевики нарушили перемирие в Хомсе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Хомсе, начали разминировать территорию Абу Духура.

    «Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Идлибе.

    Сирийская свободная армия (ССА): атакует позиции YPG в Алеппо.

    «Файлак ар-Рахман»: атаковала САА в Харасте.

    Сирия новости 20 января 19.30: «Файлак ар-Рахман» атаковала САА в Харасте, ВС Турции ведут обстрел позиций YPG в Алеппо

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 20 января 19.30: «Файлак ар-Рахман» атаковала САА в Харасте, ВС Турции ведут обстрел позиций YPG в Алеппо

    Боевики «Файлак ар-Рахман» атаковали бригаду Сирийской арабской армии (САА) в Харасте. Об этом пишет в своем микроблоге в Twitter (@AllyOfTruth) один из местных источников. Напомним, правительственные войска деблокировали стратегически важную базу военной техники, находящуюся в городе и продолжают расширять коридор снабжения склада военной техники, а также ведут зачистку кварталов от радикальных исламистов «Тахрир аш-Шам», «Ахрар аш-Шам» и «Файлак ар-Рахман».

    Ранее сообщалось, что на территории оазиса Восточная Гута отмечаются интенсивные перестрелки между САА и незаконными вооруженными формированиями. Сирийская армия атакует позиции боевиков в окрестностях Арбина и в районах Джобар и Айн Тарма.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 20 января 19.30: «Файлак ар-Рахман» атаковала САА в Харасте, ВС Турции ведут обстрел позиций YPG в Алеппо

    Турецкие войска ведут обстрел позиций курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в районе населенного пункта Таль Рифат, пишет военный источник на своей странице в Twitter (@warcoresponted). Турецкие СМИ сообщают, что подконтрольная Анкаре Сирийская свободная армия (ССА) захватила у Демократических сил Сирии (SDF) поселение Маарназ, передает Twitter-канал (@OmerOzkizilcik). Командование курдских отрядов ополчения данную информацию не подтвердило.

    Сирийская арабская армия (САА) начала работы по разминированию военного аэродрома Абу Духур, передает военный Telegram-канал (@C_Military1).

    Провинция Хомс

    Сирия новости 20 января 19.30: «Файлак ар-Рахман» атаковала САА в Харасте, ВС Турции ведут обстрел позиций YPG в Алеппо

    Радикальные антиправительственные группировки снова нарушили режим прекращения огня, действующий на территории провинции Хомс. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что боевики атаковали позиции правительственных войск недалеко от населенного пункта Хула. Сейчас в этом районе идут интенсивные перестрелки.

    Напомним, радикалы, базирующиеся в окрестностях города Ар-Растан, неоднократно совершали обстрелы расположений армии Башара Асада, а также нападали на мирные поселения в северной части Хомса, нарушая установленное в регионе перемирие.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 20 января 19.30: «Файлак ар-Рахман» атаковала САА в Харасте, ВС Турции ведут обстрел позиций YPG в Алеппо

    Местные источники в провинции Идлиб пишут в Twitter (@op_shield), что военный конвой группировки «Файлак аш-Шам» движется на север региона. Предположительно, подкрепление направляется в провинцию Алеппо, чтобы присоединиться к кампании против курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в районе Африна.  

    На юге провинции Идлиб зафиксированы столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами «Джебхат ан-Нусры»1. Об этом пишет военный источник в сети Telegram (@EMCnewscenter1).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #алеппо #турция #дамаск #курды #саа #идлиб #сса #джебхат ан-нусра #хомс #ахрар аш-шам #файлак ар-рахман #файлак аш-шам
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