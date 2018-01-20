Сирия: ВВС Турции нанесли более 25 авиаударов по Африну

Африн, 20 января. За прошедший час ВВС Турции нанесли более 25 ударов с воздуха по курдским вооруженным отрядам самообороны (YPG) и по населенным пунктам, в том числе и по столице кантона — городу Африн, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Точное количество жертв пока неизвестно, но уже есть первые жертвы среди гражданского населения.

По предварительным данным, турецкая авиация уничтожила наблюдательные пункты курдских отрядов народной самообороны.

Кроме того, наступления на курдов начала оппозиционная «Сирийская свободная армия», координирующая действия с Анкарой.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара фактически начала военную операцию в Африне против «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз» (PYD), которые в Турции считаются частью признанной террористической в стране Рабочей партии Курдистана. К границе с Сирией были переброшены не менее 10 танков. Позже в Генштабе ВС Турции подтвердили начало операции в Сирии.

Напомним, что США оказывают курдам поддержку, поставляя им вооружение и провоцируя на конфликт с Турцией. По мнению экспертов, за поддержкой Вашингтоном стремления курдов получить автономию и создать Независимый Курдистан, который, как и ИГ1 (запрещено в РФ), является проектом Соединенных Штатов, стоит желание сохранить свое присутствие на территории Сирии и свергнуть президента республики Башара Асада.



В субботу Турция в очередной раз потребовала от США прекратить поддержку курдов. Сирийские курды, в свою очередь, призывали, США обозначить свою позицию в отношении действий Анкары.

1 Организация запрещена на территории РФ.