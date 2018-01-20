Донбасс сегодня: наступление ВСУ, украинцы на Ближнем Востоке, «вирус» украинских СМИ

Донбасс, 20 января. Тактические учения по наступлению на ДНР и ЛНР проходят в ВСУ. Воевавших в АТО украинцев вербуют на Ближний Восток. Кампания по дискредитации медицины республик Донбасса стартовала в украинских СМИ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Четыре случая нарушения перемирия зафиксированы в Донбассе за минувшие сутки. Три населенных пункта Донецкой народной республики на донецком и мариупольском направлении обстреляны киевскими силовиками с применением боевых машин пехоты, бронетранспортеров и минометов калибром 120 мм.

ВСУ проводят перегруппировку у границ ДНР

Вдоль западных границ ДНР вооруженные силы Украины сосредоточили достаточно мощную группировку войск. На данный момент разведка дончан фиксирует проведение мероприятий по усилению присутствия ВСУ на юго-юго-западном (мариупольском) и северо-северо-западном (район Светлодарской дуги и Горловки) направлениях.

Ротационные мероприятия армейских бригад ВСУ проходят с увеличением численности личного состава в сравнении с исходным. Кроме того, в передовых подразделениях сил так называемой АТО комиссия штаба силовой операции проводит проверку боеготовности подразделений ВС Украины.

Луганское направление

Отработка наступательных действий начата в оперативно-тактической группировке ВСУ «Север», докладывает военная разведка Луганской народной республики. Танковые бригады украинской армии на луганском направлении получили оборудование для форсирования водных преград — понтонные переправы. Мотопехотные бригады ВС Украины проводят занятия по действиям взводов при наступлении. Горно-штурмовые подразделения также приступили к изучению и отработке наступательной тактики.

Параллельно украинские войска продолжают наращивать присутствие тяжелой техники и дальнобойной артиллерии у линии разграничения.

Кстати, отсутствие тяжелой техники ВСУ в местах отвода фиксируют и представители миссии ОБСЕ.

Проведение этих мероприятий говорит о намерениях руководства ВСУ претворить в жизнь силовой вариант захвата территорий республик Донбасса, сообщает разведка ДНР и ЛНР. Впервые с окончания Дебальцевской операции 2015 года линия фронта просто «вскипает» от количества украинской техники и личного состава передовых подразделений, сообщают военные народных республик.

«Ветеранов АТО» вербуют на Ближний Восток

Иностранные военные компании массово вербуют отставников из ВСУ и отправляют их выполнять боевые задачи на Ближнем Востоке. Информация предоставлена оперативным командованием ДНР на основании разведданных с украинской территории. Военные ДНР утверждают, что интерес к украинским «солдатам удачи» вызван снижением числа граждан европейских стран, желающих воевать в ближневосточном регионе.

Более того, в сравнении со среднестатистическим наемником-европейцем, украинские военнослужащие являются «эконом-вариантом» для заказчиков. Заработная плата наемника-украинца на 40% ниже, чем у европейца и составляет до 50 тысяч гривен (около 110 тысяч рублей — прим. ФАН). Донецкая разведка сообщает о большом количестве граждан Украины, желающих повоевать на Ближнем Востоке.

Украинские СМИ: в ДНР и ЛНР вводится «платная медицина»

Очередной фейк на тему «сокращения финансирования Россией ЛДНР» обнародовали украинские СМИ со ссылкой на киевскую разведку. Появилось даже сообщение, что медицина республик якобы переходит на платную основу и больше недоступна простому населению. Кроме того, по данным украинской разведки, ДНР и ЛНР якобы испытывают острый дефицит медикаментов в больницах и вакцин.

Эта информация не соответствует действительности. Во-первых, Луганская народная республика на сегодня обеспечивает вакцинацию от кори и лечение этого заболевания не только для своих граждан, но и для жителей подконтрольных ВСУ территорий. План по вакцинации населения ЛНР уже выполнен более чем на 90%, и республиканские больницы продолжают принимать соотечественников с украинской части Донбасса.

Во-вторых, корреспондент ФАН при неоднократных обращениях в больницы Донецкой народной республики не получил ни одного отказа либо намека оплатить что-либо через кассу. Медицина в республике бесплатная, причем независимо от места прописки и жительства. Проверено лично.

В-третьих, Россия уже столько раз по данным украинских СМИ «сокращала финансирование ЛДНР», что, если следовать этой логике, то республики уже давно бы вымерили и превратились в безлюдные пустыни, к чему, судя по действиям Киева, стремятся украинские власти.

Наконец, самое важное — отсутствие в ДНР и ЛНР эпидемии кори, гриппа, дифтерии и прочих тяжелых заболеваний — главное доказательство полного обеспечения их медучреждений всеми необходимыми средствами как для профилактики, так и для лечения. Чего не скажешь об Украине, где уже месяц свирепствует корь.

По данным источника ФАН из аккредитованных при штабе АТО в Краматорске журналистов, информационная кампания по дискредитации здравоохранения ДНР и ЛНР является реакцией украинских властей на гуманитарную инициативу главы ЛНР Леонида Пасечника по вакцинации и лечению соотечественников со всей территории Донбасса.