Москва, 20 января. Военный эксперт Виктор Баранец рассказал о новейшей боеголовке, которая «идет на цель против всех законов физики». Речь идет о межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) нового поколения, таких как РС-28 «Сармат».

По словам эксперта, МБР являются наиболее мощным и инновационным оружием современной России. Так, после запуска «Сармат» стремится на околоземную орбиту, где производится выпуск гиперзвуковых боевых блоков, которые несут мощный заряд. Набирая вращение, появляется возможность маневрирования ракеты.

Сбить гиперзвуковые цели будет крайне проблематично даже если потенциальный противник сможет засечь пуск ракеты. Для того, чтобы противник не имел понятия, какие цели действительно несут опасность, несколько боевых блоков, выпущенных «Сарматом», движутся в облаке ложных целей. Десятки ракет необходимы для поражения такого «облака». Боевые блоки движутся по квазибаллистической траектории во избежание поражения, благодаря чему вражеские системы практически лишены возможности сбить их, передает «Политэксперт».

Отметим, что президент РФ Владимир Путин четко контролирует процессы развития самого современного российского оружия, он внимательно следит за развитием ракетных систем и вооружения в целом. Так, в прошлом году российский лидер лично провел пуск четырех баллистических ракет «Тополь» с космодрома «Плесецк».