МИД РФ: Конгресс нацдиалога Сирии позволит оппозиции участвовать в политическом процессе

Сочи, 20 января. Конгресс национального диалога Сирии позволит оппозиции стать полноценным участником политического процесса в Сирии. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев по итогам консультаций с представителями Ирана и Турции.

«Это уникальная для оппозиции возможность продемонстрировать свое существование и готовность участвовать в обсуждении политического процесса на фундаментальных условиях - а это сохранение суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии», — отметил Лаврентьев.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативой провести конгресс национального диалога Сирии. В конгрессе должны принять участие представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, а также власти и оппозиция. Конгресс нацдиалога позволит ускорить процесс мирного урегулирования кризиса в Сирии.