Главы Генштабов России и США обсудили ситуацию в Сирии

Москва, 20 января. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что в ходе телефонного разговора прошел обмен мнениями о ситуации в Сирии. Кроме того, были затронуты вопросы борьбы с международными террористическими организациями, а также вопросы функционирования зон деэскалации в Сирии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для начала политического урегулирования в Сирии необходимо укрепить зоны деэскалации и окончательно прекратить кровопролитие на сирийской земле.