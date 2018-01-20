Нобелевский лауреат спрогнозировал крах биткоина

Москва, 20 января. Лауреат Нобелевской премии по экономике профессор Йельского университета Роберт Шиллер заявил, что в ближайшее время биткоин ждет тотальный коллапс.

По его словам, биткоин не обладает реальной стоимостью, так как общество не пришло к единому мнению относительно его цены.

«Другие активы вроде золота имеют цену, даже если люди не рассматривают их в качестве инвестиций», — отмечает эксперт.

Шиллер также добавил, что биткоин может в любой момент рухнуть, после чего о нем все забудут. При этом данный исход событий он назвал наиболее вероятным, передает телеканал «360».

Стоит отметить, что в 2017 году курс самой популярной в мире криптовалюты неоднократно бил рекорды. Последний максимум биткоин установил 17 декабря, когда на торгах за него давали 20 тысяч долларов. При этом через неделю биткоин за сутки подешевел почти на 20%. За последующие четыре дня валюта отыграла это падение, в результате чего цена за один биткоин достигла 15 тысяч долларов.