ЛНР: боец ВСУ дезертировал с передовой в Донбассе

Луганск, 20 января. В Донбассе на линии соприкосновения в Станично-Луганском районе самовольно оставил позиции военнослужащий ВСУ. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

По словам официального представителя Народной милиции Луганской народной республики подполковника Андрея Марочко, военнослужащий 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ самовольно оставил позиции в районе населенного пункта Болотенное. В настоящее время командование бригады разыскивает дезертира.

Марочко объясняет происходящее тем, что в ВСУ отсутствует должное продовольственное обеспечение. Кроме того, украинские солдаты не желают участвовать в геноциде собственного народа.

Напомним, ранее заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин предложил военнослужащим ВСУ перейти на сторону ДНР.