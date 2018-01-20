Минобороны РФ: США игнорируют факты применения химического оружия террористами в Сирии

Москва, 20 января. Администрация США игнорирует объективные факты применения химического оружия террористами в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Администрация США в лучшем случае не проявляет никакого интереса, а зачастую попросту «игнорирует» объективные факты применения террористами в ходе боевых действий против сирийской правительственной армии и мирного населения боевых отравляющих веществ», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что США под надуманными предлогами прекратили выполнение своих обязательств по Конвенции о запрете химоружия. При этом Вашингтон сохраняет в боеготовом состоянии около 10% своего арсенала отравляющих веществ и специальных боеприпасов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что террористы в Сирии и Ираке не только применяют токсичные химикаты, но и располагают собственными технологиями и производственными возможностями по синтезу полноценных боевых отравляющих веществ.