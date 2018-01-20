Минобороны РФ: Попытки США обвинить Дамаск в использовании химоружия опираются на слухи соцсетей

Москва, 20 января. Попытки Соединенных Штатов обвинить сирийские власти в использовании химического оружия опираются на слухи социальных сетей и неподтвержденные свидетельства боевиков. Об этом сообщили в субботу в министерстве обороны Российской Федерации.

Как говорится в сообщении российского военного ведомства, «все продолжающиеся попытки США обвинить сирийские власти в использовании отравляющих веществ в ходе боевых действий против так называемой «оппозиции», опираются исключительно на слухи соцсетей, свидетельства боевиков и ни разу не были подтверждены фактами».

Ранее Россия призвала партнеров в Совбезе ООН объективно оценить попытки Вашингтона навязать ложное представление о виновниках инцидентов с химоружием в Сирии.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия сыграла ключевую роль в ликвидации химоружия в Сирии.