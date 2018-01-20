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Лаврентьев объяснил необходимость проведения Конгресса нацдиалога Сирии
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    Лаврентьев объяснил необходимость проведения Конгресса нацдиалога Сирии

    16:31  20 Января 2018  /обновлено: 16:35  20 Января 2018
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    Лаврентьев объяснил необходимость проведения Конгресса нацдиалога Сирии

    Москва, 20 января. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Конгресс национального диалога Сирии необходим для запуска политического процесса и оживления женевской площадки переговоров.

    «Мы хотим запустить процесс политического урегулирования с тем, чтобы вдохнуть жизнь в том числе в женевский процесс, чтобы дать де Мистуре возможность воспользоваться результатами этой представительной встречи», — пояснил он.

    Как отметил Лаврентьев, российская сторона надеется, что процесс политического урегулирования сирийского кризиса пойдет непосредственно под руководством ООН по результатам сочинского форума.

    Напомним, Конгресс нацдиалога Сирии пройдет в Сочи 29-30 января. Накануне президент РФ Владимир Путин обсудил подготовку мероприятия с членами Совбеза России

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    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #сирия #лаврентьев
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