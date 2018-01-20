Лаврентьев объяснил необходимость проведения Конгресса нацдиалога Сирии

Москва, 20 января. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Конгресс национального диалога Сирии необходим для запуска политического процесса и оживления женевской площадки переговоров.

«Мы хотим запустить процесс политического урегулирования с тем, чтобы вдохнуть жизнь в том числе в женевский процесс, чтобы дать де Мистуре возможность воспользоваться результатами этой представительной встречи», — пояснил он.

Как отметил Лаврентьев, российская сторона надеется, что процесс политического урегулирования сирийского кризиса пойдет непосредственно под руководством ООН по результатам сочинского форума.

Напомним, Конгресс нацдиалога Сирии пройдет в Сочи 29-30 января. Накануне президент РФ Владимир Путин обсудил подготовку мероприятия с членами Совбеза России