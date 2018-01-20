Сочи, 20 января. Россия заинтересована в участии спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры в Конгрессе национального диалога Сирии в Сочи. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

«Мы бы очень хотели, чтобы представительство ООН было на форуме как можно на более высоком уровне. Мы надеемся, что генеральный секретарь ООН примет решение направить в Сочи специального посланника Стаффана де Мистуры», — заявил Лаврентьев.

Он также выразил надежду, что результаты Конгресса станут основой для начала процесса политического урегулирования кризиса в Сирии под эгидой ООН.

Напомним, 19 октября президент России Владимир Путин выступил с инициативой проведения конгресса национального диалога Сирии в Сочи. В конгрессе должны принять участие представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, а также действующие власти и оппозиция. Глава государства подчеркнул, что конгресс народов Сирии может стать ключевым шагом на пути политического урегулирования кризиса, а также послужить базой для подготовки новой конституции САР.