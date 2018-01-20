ДНР: ополченец погиб в результате диверсии ВСУ под Мариуполем

Донецк, 20 января. Один военнослужащий Донецкой народной республики погиб, еще один взят в плен украинскими силовиками в результате диверсии ВСУ в районе поселка Широкино. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

«В ходе действий диверсионно-разведывательной группы 19 января ориентировочно в 22:30 в районе села Широкино под прикрытием огня минометов, один военнослужащий ДНР героически погиб, а второй получил тяжелые ранения и взят в плен», — сообщил Басурин.

Он также добавил, что в настоящее время раненый боец ДНР содержится в Мариуполе в следственном изоляторе СБУ. Сотрудники СБУ оказывают моральное и физическое давление на военнослужащего ДНР, чтобы вынудить его дать ложные показания.

Ранее разведка Народной милиции ЛНР сообщила, что украинские силовики перебрасывают танки, самоходные артиллерийские установки и живую силу к линии соприкосновения в Донбассе, в рамках подготовки к масштабным наступательным действиям, передает URA.RU.