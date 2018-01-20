Басурин предложил военнослужащим ВСУ перейти на сторону ДНР

Донецк, 20 января. Заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что военнослужащие ВСУ могут сообщить о низком качестве обеспечения в рядах армии на специальный почтовый адрес командования ДНР — basurin.info@gmail.com.

«Мы обращаемся к военнослужащим ВСУ – хотите решения проблем с вашим медицинским, финансовым, продуктовым, вещевым или другим обеспечением», — сказал Басурин.

По его словам, все обращения украинских военнослужащих будут услышаны и анонимно обнародованы, передает Донецкое агентство новостей.

Напомним, несколько дней назад Басурин рассказал о самоуничтожении боевой техники ВСУ в Донбассе. По его словам, боевые машины ВСУ находятся в таком плохом состоянии, что не успевают доезжать до передовой.