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Новости Сирии
Премьер Турции заявил о возможном начале наземной операции против курдов в Африне
Сирия эксклюзив
Сирия под ударом провокаций США: почему турецкие войска начали операцию против курдов в Африне
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    Сирия под ударом провокаций США: почему турецкие войска начали операцию против курдов в Африне

    21:06  20 Января 2018
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    Сирия ставит США в неудобное положение: турецкие войска начали операцию против курдов в Африне

    Как сообщает турецкое информационное агентство Anadolu, вооруженные силы Турции после длительной подготовки начали наземную операцию против курдских вооруженных формирований в кантоне Африн. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган:

    «Раз уж обещания, данные Турции по Манбиджу не выполнены, то никто не вправе критиковать Анкару за шаги и в этом направлении».

    Турецкий лидер также призвал Запад пересмотреть свою политику в Сирии  и прекратить сотрудничество с террористами «Рабочей партии Курдистана», признанной террористической организацией как США, так и Евросоюзом:

    «О сотрудничестве с PПK прекрасно осведомлены и на Западе, где делают все возможное, чтобы ввести в заблуждение Турцию и мировое сообщество. В итоге пособникам террористов приходится выступать с противоречивыми заявлениями. То говорят о создании некой армии на севере Сирии, то опровергают свои же заявления».

    Сирия ставит США в неудобное положение: турецкие войска начали операцию против курдов в Африне

    Эрдоган подчеркнул, что смена названия «не меняет преступной сути террористов». По его словам, за названиями «Демократические силы Сирии» или «Силы безопасности границы» стоят те же террористы PПK и их сирийские ответвления — PYD и YPG.

    «Мы устраним «террористическое зловоние» вдоль турецко-сирийской границы вплоть до границы Сирии с Ираком».

    Президент Турции особо отметил, что Анкара не имеет ни малейшего сомнения по вопросу обеспечения территориальной целостности, независимости и дальнейшего процветания Сирии:

    «Мы не ставим под сомнение демократические права сирийского народа. Наоборот, наряду с обеспечением собственной национальной безопасности, мы думаем о трех с половиной миллионах сирийских беженцев в Турции, о безопасности и будущем 13 миллионов собратьев, оставивших без крова, что составляет половину населения Сирии».

    Сирия ставит США в неудобное положение: турецкие войска начали операцию против курдов в Африне

    Ранее советник и пресс-секретарь Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в ходе телефонных переговоров с советником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером призвал Соединенные Штаты прекратить поддержку курдских «Отрядов национальной самообороны» (YPG) в Сирии.

    Ибрагим Калын также подчеркнул необходимость совместной борьбы со всеми террористическими организациями региона, имея в виду РПК, «Исламское государство»1 (запрещено в РФ) и «Аль-Каиду»1 (запрещена в РФ). По заявлению администрации президента Турции, стороны сошлись во мнении, что урегулирование ситуации в Сирии не должно создавать угрозы для соседних государств.

    Однако то, что официально декларируют Соединенные Штаты Америки, по всей видимости, идет вразрез с их реальными планами. Напомним, что именно намерение США создать так называемые «Силы безопасности границы», основой которых должны стать курдские отряды, вызвало острую реакцию Анкары и актуализировало операцию против курдского кантона Африн.

    Сирия ставит США в неудобное положение: турецкие войска начали операцию против курдов в Африне

    За этим последовало заявление представителя штаба операции «Непоколебимая решимость» полковника ВС США Райана Диллона о том, что Африн не входит в зону ответственности международной коалиции. Однако, как сообщают некоторые источники, на курдскую авиабазу Менаг прибыли силы специальных операций США, которые вероятно будут оказывать поддержку YPG в боестолкновениях с протурецкими силами.

    Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) объяснил, что Соединенные Штаты по-прежнему поддерживают курдские вооруженные формирования, чтобы достичь своих целей в Сирии:

    «То есть расчленение Сирии и возможное устранение неугодного им режима Башара Асада, тех целей, которых не удалось достичь с помощью поддержки вооруженных исламистских группировок. Но здесь они входят в противоречие с целями Турции, поскольку Эрдоган не раз заявлял, что Турция не допустит никакого независимого государственного образования на своей границе, что сейчас и осуществляет в реальности, вопреки США».

    Сирия ставит США в неудобное положение: турецкие войска начали операцию против курдов в Африне

    Как напомнил эксперт, ранее  госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявлял о том, что между Турцией и Соединенными Штатами произошло некоторое недопонимание по поводу курдского вопроса:

    «Сейчас мы видим, что Соединенные Штаты словами представителя международной коалиции отказались от поддержки курдских вооруженных формирований в Африне, но, тем не менее, американский спецназ пребывает в этот район и, возможно, будет действовать. Но я не думаю, что он будет действовать, напрямую поддерживая YPG. Это будут скорее какие-то операции специального назначения, преследующие какие-то цели американской стороны».

    По мнению нашего собеседника, Турция в любом случае продолжит свою операцию в Африне:

    «И Соединенные Штаты не станут решительно вступать в крупномасштабное противостояние. Турция знает это, Эрдоган наверняка просчитывал эти действия. США будут занимать позицию между Турцией и курдскими вооруженными формированиями. Пока еще Турция — член НАТО, причем важный и значительный, поэтому США не пойдут на открытый конфликт».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Никита Расторгуев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сша #сирия #турция #эрдоган #курды #манбидж #африн #ypg
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