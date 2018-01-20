Сирия под ударом провокаций США: почему турецкие войска начали операцию против курдов в Африне

Как сообщает турецкое информационное агентство Anadolu, вооруженные силы Турции после длительной подготовки начали наземную операцию против курдских вооруженных формирований в кантоне Африн. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган:

«Раз уж обещания, данные Турции по Манбиджу не выполнены, то никто не вправе критиковать Анкару за шаги и в этом направлении».

Турецкий лидер также призвал Запад пересмотреть свою политику в Сирии и прекратить сотрудничество с террористами «Рабочей партии Курдистана», признанной террористической организацией как США, так и Евросоюзом:

«О сотрудничестве с PПK прекрасно осведомлены и на Западе, где делают все возможное, чтобы ввести в заблуждение Турцию и мировое сообщество. В итоге пособникам террористов приходится выступать с противоречивыми заявлениями. То говорят о создании некой армии на севере Сирии, то опровергают свои же заявления».

Эрдоган подчеркнул, что смена названия «не меняет преступной сути террористов». По его словам, за названиями «Демократические силы Сирии» или «Силы безопасности границы» стоят те же террористы PПK и их сирийские ответвления — PYD и YPG.

«Мы устраним «террористическое зловоние» вдоль турецко-сирийской границы вплоть до границы Сирии с Ираком».

Президент Турции особо отметил, что Анкара не имеет ни малейшего сомнения по вопросу обеспечения территориальной целостности, независимости и дальнейшего процветания Сирии:

«Мы не ставим под сомнение демократические права сирийского народа. Наоборот, наряду с обеспечением собственной национальной безопасности, мы думаем о трех с половиной миллионах сирийских беженцев в Турции, о безопасности и будущем 13 миллионов собратьев, оставивших без крова, что составляет половину населения Сирии».

Ранее советник и пресс-секретарь Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в ходе телефонных переговоров с советником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером призвал Соединенные Штаты прекратить поддержку курдских «Отрядов национальной самообороны» (YPG) в Сирии.

Ибрагим Калын также подчеркнул необходимость совместной борьбы со всеми террористическими организациями региона, имея в виду РПК, «Исламское государство»1 (запрещено в РФ) и «Аль-Каиду»1 (запрещена в РФ). По заявлению администрации президента Турции, стороны сошлись во мнении, что урегулирование ситуации в Сирии не должно создавать угрозы для соседних государств.

Однако то, что официально декларируют Соединенные Штаты Америки, по всей видимости, идет вразрез с их реальными планами. Напомним, что именно намерение США создать так называемые «Силы безопасности границы», основой которых должны стать курдские отряды, вызвало острую реакцию Анкары и актуализировало операцию против курдского кантона Африн.

За этим последовало заявление представителя штаба операции «Непоколебимая решимость» полковника ВС США Райана Диллона о том, что Африн не входит в зону ответственности международной коалиции. Однако, как сообщают некоторые источники, на курдскую авиабазу Менаг прибыли силы специальных операций США, которые вероятно будут оказывать поддержку YPG в боестолкновениях с протурецкими силами.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) объяснил, что Соединенные Штаты по-прежнему поддерживают курдские вооруженные формирования, чтобы достичь своих целей в Сирии:

«То есть расчленение Сирии и возможное устранение неугодного им режима Башара Асада, тех целей, которых не удалось достичь с помощью поддержки вооруженных исламистских группировок. Но здесь они входят в противоречие с целями Турции, поскольку Эрдоган не раз заявлял, что Турция не допустит никакого независимого государственного образования на своей границе, что сейчас и осуществляет в реальности, вопреки США».

Как напомнил эксперт, ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявлял о том, что между Турцией и Соединенными Штатами произошло некоторое недопонимание по поводу курдского вопроса:

«Сейчас мы видим, что Соединенные Штаты словами представителя международной коалиции отказались от поддержки курдских вооруженных формирований в Африне, но, тем не менее, американский спецназ пребывает в этот район и, возможно, будет действовать. Но я не думаю, что он будет действовать, напрямую поддерживая YPG. Это будут скорее какие-то операции специального назначения, преследующие какие-то цели американской стороны».

По мнению нашего собеседника, Турция в любом случае продолжит свою операцию в Африне:

«И Соединенные Штаты не станут решительно вступать в крупномасштабное противостояние. Турция знает это, Эрдоган наверняка просчитывал эти действия. США будут занимать позицию между Турцией и курдскими вооруженными формированиями. Пока еще Турция — член НАТО, причем важный и значительный, поэтому США не пойдут на открытый конфликт».

1 Организация запрещена на территории РФ.