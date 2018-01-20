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Выборы 2018. Президент идет в школу, или Почему учителя поддерживают Путина
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    Выборы 2018. Президент идет в школу, или Почему учителя поддерживают Путина

    18:52  20 Января 2018
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    Выборы 2018. Президент идет в школу, или Почему учителя поддерживают Путина

    Среди людей, которые вошли в состав доверенных лиц кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина, много педагогов. Это неудивительно, ведь воспитанию детей, подростков, молодежи в нашей стране уделяется огромное внимание. Те, кто сегодня сидят за партами, скоро сами будут определять будущее нашей страны. Именно поэтому педагоги, все, кто занимается воспитанием и обучением детей и молодежи, связывают большие надежды с выборами-2018, с личностью президента, который возглавит страну на ближайшие шесть лет. О своих надеждах, связанных с деятельностью действующего главы государства, Федеральному агентству новостей рассказала создатель, а ныне заместитель директора знаменитой Академической гимназии №56 Санкт-Петербурга, народный учитель России, кавалер Ордена почета, член Общественного совета министерства образования Майя Пильдес, которая является доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

    «Думаю, любому человеку, который работает в образовании, абсолютно понятно, что сделано за последний президентский срок Владимира Путина, и что еще будет сделано, — отметила Майя Пильдес в беседе с корреспондентом ФАН. — Прежде всего, напомню, что уже было сделано, чтобы стало понятнее, почему лично я хочу поддержать нашего президента на предстоящих выборах. Если мы с вами сейчас вспомним начало нынешнего президентского срока, то еще в день своего вступления в должность 7 мая 2012 года Владимир Путин подписал знаменитые майские указы, касающиеся бюджетной сферы, к которой относятся в том числе образовательные учреждения. Именно тогда было решено установить учителям заработную плату не ниже средней зарплаты в регионе. Это было очень правильное и прогрессивное решение».

    По словам Майи Пильдес, фактически, еще в начале своего нынешнего срока действующий президент пришел в школу, в образование всерьез и надолго. И учителя Санкт-Петербурга сразу почувствовали на себе эффект от майских указов президента.

    Майские указы Владимира Путина изменили жизнь российской школы

    «После обнародования президентских указов дальше все зависело от уровня экономики в каждом конкретном регионе, — отметила педагог. — Что касается Санкт-Петербурга, то у нас все эти указы выполняются. У наших учителей очень приличный средний заработок, мы никогда не слышим о задержке заработной платы и т.д. Это очень важно не только потому, что касается материальной стороны. Благодаря достойной зарплате появляется определенная стабильность, у учителей есть стимул работать в школе. Не искать работу на стороне, а работать в школе».

    По словам Майи Пильдес, благодаря этой политике в школе закрепляются яркие талантливые педагоги, которые могут не только научить своему предмету, дать знания, но и стать моральным авторитетом для учеников, оказать на детей положительное влияние и, тем самым, возможно, уберечь от каких-то серьезных ошибок.

    «Второе, на что я хочу обратить внимание, — продолжила собеседница ФАН, — я очень поддерживаю инициированную Владимиром Владимировичем программу работы с одаренными детьми. Именно благодаря этой программе сегодня в стране талантливым детям предоставлены все возможности для развития. И пример тому, конечно, Всероссийский образовательный центр для одаренных детей «Сириус», который был открыт в Сочи по предложению нашего президента. «Сириус» —это уникальный проект, там потрясающие условия, и попадание туда ребенка никак не зависит от материальных возможностей его родителей. Там все финансируется из президентской программы — детям оплачивается и дорога, и пребывание в лагере. Благодаря президентской программе, у «Сириуса» есть возможность привлекать лучших педагогов, там ведут занятия видные деятели искусства, науки, спорта и т.д. Я была в «Сириусе», и дети из нашей школы туда ездили. Могу сказать — это просто уникальный проект. Это мечта. Тем более, что для попадания туда не действуют никакие разнарядки, ребенок сам заявляет о себе, собирает портфолио, и его приглашают в «Сириус». Уже есть дети, которые побывали там по несколько раз. Это действительно потрясающий образовательный центр».

    Знаменитый центр "Сириус" в Сочи сознан по инициативе Владимира Путина

    Майя Пильдес отметила, что благодаря политике государства, направленной на поддержку детства, и личной инициативе действующего президента буквально возрожден знаменитый «Артек» — международный детский центр в Крыму.

    «Детский лагерь «Артек» — это выдающаяся страница в истории нашей страны, — напомнила собеседница ФАН. — «Артек» существует с 1925 года, и он всегда был лучшим местом в Советском Союзе для отдыха детей. Как сейчас восстановили «Артек», какие там потрясающие условия, как замечательно там дети проводят время! И опять же, дети сами могут подавать документы на конкурс, чтобы туда попасть. Все это сделано по инициативе нашего президента».

    Напомнила Майя Пильдес и о том, что по инициативе Владимира Путина наступивший 2018 год и последующее десятилетние объявлены в нашей стране десятилетием детства.

    «Мне думается, это особая забота о детях — это самый правильный ориентир для великой страны. Если у нас будут счастливы и образованы дети, если они будут социально устроены так, как нужно, страна будет успешно развиваться. И я думаю, что в течение следующего президентского срока — за ближайшие шесть лет из этого десятилетия — очень многое можно будет решить. Это то, что лично меня очень привлекает в программе нашего президента, поскольку я вижу, что поддержка Владимиром Путиным всех инициатив, касающихся образования и детства, очень значима», — резюмировала Майя Пильдес.

    Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Президент России избирается всеобщим тайным голосованием сроком на шесть лет.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Ирина Петрова
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    #путин #президентские выборы #выборы-2018 #пильдес
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