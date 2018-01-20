Тегеран надеется на успех Конгресса нацдиалога Сирии в Сочи

Сочи, 20 января. Иран надеется на успех Конгресса нацдиалога Сирии, который пройдет в Сочи 29-30 января. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Хоссейн Джабер Ансари.

«Надеемся, что конгресс в Сочи поможет решению конфликта в Сирии. Мы с нашими союзниками прикладываем усилия для подготовки конгресса в Сочи», — сообщил он по итогам встречи по подготовке конгресса.

Ансари сообщил, что подготовка обсуждалась сегодня и накануне в рамках двусторонних и трехсторонних встреч с представителями России и Турции. Целью конгресса является успех диалога между сторонами конфликта в Сирии.

Напомним, Конгресс нацдиалога Сирии пройдет в Сочи 29-30 января. Накануне президент РФ Владимир Путин обсудил подготовку мероприятия с членами Совбеза России.