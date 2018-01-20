Владелец танкера с российским газом для США назвал причину разворота

Москва, 20 января. Французская энергетическая компания Engie сообщила, что танкер Gaselys, перевозивший в США партию российского сжиженного газа, продолжит плавание и прибудет в пункт назначения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя компании Engie.

В компании заявили, что пункт назначения танкера Gaselys остается прежним. Танкер прибудет в порт Бостона, где расположен регазификационный терминал Everett. В Engie отметили, что дата доставки груза была скорректирована из-за погодных условий.

Накануне стало известно, что танкер Gaselys с грузом сжиженного природного газа из России развернулся посреди Атлантического океана за день до прибытия в США. Танкер Gaselys должен был пришвартоваться в порту Бостона 13 января, однако за день до прибытия в США судно развернулось и направилось в испанский порт Альхесирас, передает телеканал «360».