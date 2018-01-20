Войска США не могут оставаться в Сирии без разрешения Дамаска — Лаврентьев

Москва, 20 января. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сообщил, что американские войска не должны оставаться в Сирийской республике без соответствующего разрешение властей САР.

«Это может оказать негативное воздействие на конгресс, — сказал Лаврентьев. — Тем более мы ожидаем присутствие США как постоянного члены Совета Безопасности, как представителя США на сочинском форуме в качестве наблюдателей».

Ранее спецпредставитель президента России отметил, что РФ ожидает присутствия США на Конгрессе национального диалога Сирии в Сочи в качестве наблюдателей.

19 января президент РФ Владимир Путин на совещании Совета безопасности РФ обсудил подготовку к Конгрессу сирийского нацдиалога, который пройдет в Сочи 29-30 января. Конгресс является одним из главных мероприятий, в рамках которых вырабатываются пути нормализации политической, экономической и социальной жизни САР.