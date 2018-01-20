Москва, 20 января. Ситуация на местах в Сирии не должна оказать влияние на проведение Конгресса национального диалога САР в Сочи, заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

Лаврентьев обратил внимание, что текущая ситуация «на земле» в Сирии не должна повлиять на проведение Конгресса нацдиалога Сирии.

«Ситуация непосредственно на местах в некоторых районах Сирии остается напряженной, — заметил специальный представитель президента России по Сирии, — но это в целом не должно повлиять на проведение конгресса».

По мнению Лаврентьева, сирийцы должны продемонстрировать «стремление к достижению мира, соблюдению режима тишины». Он уточнил, что речь идет не только о в зонах деэскалации, но и практически о «всей территории Сирии».

Президент России Владимир Путин в декабре прошлого года посетил авиабазу «Хмеймим» в Сирии. Глава России приказал вывести из САР значительную часть российских войск в связи с завершением антитеррористической операции.