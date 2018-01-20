Лаврентьев планирует провести переговоры с помощником МИД Ирана 29 января в Сочи

Москва, 20 января. Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев планирует провести встречу с помощником главы МИД Ирана Хусейну Джабери Ансари 29 января в Сочи. Об этом Лаврентьев заявил после завершения встречи по подготовке конгресса нацдиалога Сирии в Сочи, в которой принимал участие помощник главы МИД Ирана.

«Надеюсь увидеть вас здесь 29 января», — сказал Лаврентьев.

Спецпредставитель президента РФ по Сирии также добавил, что Конгресс нацдиалога Сирии позволит запустить процесс работы над новой сирийской конституцией с участием правительства Сирии и оппозиции.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативой провести конгресс национального диалога Сирии. В конгрессе должны принять участие представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, а также власти и оппозиция. Конгресс нацдиалога позволит ускорить процесс мирного урегулирования кризиса в Сирии.