РФ ожидает присутствия США на Конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи — Лаврентьев
15:40 20 Января 2018
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Москва, 20 января. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сообщил, что Россия ожидает присутствия США на Конгрессе национального диалога Сирии в Сочи в качестве наблюдателей.
"5 причин проголосовать"
Автор: Тимур Румянцев
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Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
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