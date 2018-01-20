Киев сообщил о попытке нападения на посольство Украины в Афинах

Киев, 20 января. В ночь на субботу неизвестные с бутылками с зажигательной смесью напали на посольство Украины в Афинах, сообщил в своем Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью. Наверное, радикалы <…> Никто не пострадал», — говорится в посте.

Климкин также добавил, что украинская сторона уже договорилась с греческими коллегами о взаимодействии и круглосуточной охране дипломатического ведомства.

«Заботимся о безопасности и принимаем меры во всех странах», — отметил он.

Случившееся стало также поводом для нового обвинения Киева в адрес России. В нападении на украинское посольство в Греции Климкин сумел разглядеть некий «российский след». При этом СМИ сообщают, что у украинского посольства в Афинах подожгли три автомобиля.

Напомним, с 2014 года Киев активно проводит антироссийскую политику и постоянно выдвигает необоснованные обвинения в адрес Москвы. В частности, «агрессором» названа Россия в принятом на этой неделе законе «о реинтеграции Донбасса».

В то же время официальные представители Москвы неоднократно заявляли, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина как можно скорее вышла из кризиса.