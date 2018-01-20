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Политика
Киев сообщил о попытке нападения на посольство Украины в Афинах
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    Киев сообщил о попытке нападения на посольство Украины в Афинах

    15:43  20 Января 2018
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    Киев сообщил о попытке нападения на посольство Украины в Афинах

    Киев, 20 января. В ночь на субботу неизвестные с бутылками с зажигательной смесью напали на посольство Украины в Афинах, сообщил в своем Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

    «Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью. Наверное, радикалы <…> Никто не пострадал», — говорится в посте.

    Климкин также добавил, что украинская сторона уже договорилась с греческими коллегами о взаимодействии и круглосуточной охране дипломатического ведомства.

    «Заботимся о безопасности и принимаем меры во всех странах», — отметил он.

    Киев сообщил о попытке нападения на посольство Украины в Афинах

    Случившееся стало также поводом для нового обвинения Киева в адрес России. В нападении на украинское посольство в Греции Климкин сумел разглядеть некий «российский след». При этом СМИ сообщают, что у украинского посольства в Афинах подожгли три автомобиля.

    Напомним, с 2014 года Киев активно проводит антироссийскую политику и постоянно выдвигает необоснованные обвинения в адрес Москвы. В частности, «агрессором» названа Россия в принятом на этой неделе законе «о реинтеграции Донбасса».

    В то же время официальные представители Москвы неоднократно заявляли, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина как можно скорее вышла из кризиса.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #климкин #греция #мид украины #посольство #афины
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