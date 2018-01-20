Тегеран, 20 января. Любые военные операции в Сирии могут повлиять на политическое решение конфликта. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Хоссейн Джабер Ансари, комментируя операцию Турции против курдов в сирийском Африне.

«События на земле в Сирии, конечно, негативно или позитивно могут сказаться на конгрессе, — сказал он. — Любая военная операция, которая может негативно или позитивно сказаться на конгрессе в Сочи, должна быть в лучшей форме упорядочена со стороны стран-гарантов. Надеемся, что такая военная операция не произойдет».

Ансари выразил надежду, что гаранты учтут этом и создадут нужную атмосферу.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о том, что Анкара фактически начала наземную операцию в сирийском Африне против вооруженных формирований сирийских курдов.