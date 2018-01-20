Москва ожидает активного участия ООН и де Мистуры в Конгрессе нацдиалога Сирии

Москва, 20 января. Москва надеется, что ООН и спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура примут активное участие в Конгрессе национального диалога, который пройдет в Сочи, заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

Лаврентьев обратил внимание, что при подготовке Конгресса национального диалога Сирии в Сочи ведется работа по участию во встрече представителей ООН.

«Мы, конечно, очень хотели бы, чтобы представительство ООН на этом форуме в Сочи было как можно более высоким, — пояснил специальный представитель президента России по САР. — Мы надеемся, что генсеком ООН принято решение о направлении сюда спецпосланника Стаффана де Мистуры, который примет активное участие в открытии этого мероприятия».

Напомним, Конгресс национального диалога должен пройти в Сочи 29–30 января. Участники встречи должны запустить работу над новой сирийской конституцией.

Ранее президент России Владимир Путин посетил авиабазу «Хмеймим» в Сирии. В рамках этого визита глава РФ заявил о выводе основной части российских войск из САР.