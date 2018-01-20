Лаврентьев: Конгресс нацдиалога Сирии пройдет в Сочи 30 января

Москва, 20 января. Конгресс национального диалога Сирии пройдет в Сочи 30 января. Об этом заявил спецпосланник президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Спецпредставитель президента отметил, что к настоящему моменту удалось согласовать списки участников конгресса нацдиалога Сирии в Сочи.

«Нам удалось согласовать списки участников форума, остается досогласование, это займет максимум один-два дня. После этого участникам конгресса будут направлены соответствующие приглашения и обеспечена их доставка», — заявил Лаврентьев.

Накануне, президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности подготовку Конгресса нацдиалога Сирии. Члены Совбеза обменялись мнениями по сирийскому политическому урегулированию, а также обсудили ряд текущих вопросов, связанных с подготовкой национального конгресса в Сочи.