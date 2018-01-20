Лаврентьев: Удалось согласовать списки участников Конгресса нацдиалога Сирии в Сочи

Москва, 20 января. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев консультаций с Ираном и Турцией сообщил, что удалось согласовать списки участников Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. По его словам, осталась небольшая работа.

Как отметил спецпредставитель, РФ, Иран и Турция согласовали списки участников Конгресса.

«Нам удалось согласовать списки участников форума, остаётся досогласование, это займет максимум один-два дня, — заявил журналистам в Сочи Лаврентьев. — После этого участникам конгресса будут направлены соответствующие приглашения и обеспечена их доставка».

Он добавил, что готовность участников провести его в назначенные сроки стала важным результатом мероприятия.

Напомним, 19 января президент РФ Владимир Путин на совещании Совета безопасности РФ обсудил подготовку к Конгрессу сирийского нацдиалога, который пройдет в Сочи 29-30 января