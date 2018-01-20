Армия Сирии освободила шесть деревень на юге провинции Идлиб

Дамаск, 20 января. Правительственные войска Сирии освободили шесть населенных пунктов на юге провинции Идлиб. Об этом сообщает сирийское информационное агентство САНА.

По данным агентства, за последние четыре дня сирийская армия освободила 60 деревень на юго-западе провинции Алеппо, 26 из которых — в ходе продвижения от города Сафира, который расположен недалеко от границы с Идлибом. В настоящее время сирийская армия готовится к большому наступлению на город Идлиб, который находится под контролем боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ).

Напомним, 11 декабря президент России Владимир Путин посетил российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии. В ходе визита глава государства поручил вывести из Сирии значительную часть российского воинского контингента. Владимир Путин также добавил, что Россия готова продолжать борьбу с терроризмом в Сирии точечно, если это потребуется. Он также напомнил, что у России по-прежнему остаются два пункта базирования в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.