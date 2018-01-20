Пенсионный фонд РФ объяснил, как избежать проблем с пенсиями

Москва, 20 января. Пенсионный фонд России рассказал гражданам, в каких случаях выплаты пенсии могут быть приостановлены и что поможет их восстановить.

Соответствующая памятка была опубликована на этой неделе на сайте ведомства. Согласно ей, выплата пенсии может быть приостановлена при неполучении лицом пенсионных выплат в течение полугода.

Если пенсия была назначена в связи с потерей кормильца, выплаты будут приостановлены, как только лицо достигнет совершеннолетия.

Приостановку пенсии может повлечь за собой переезд за рубеж. Государство перестанет производить выплаты пенсионеру, если он посетит страну, с которой у РФ не заключен международный договор. Однако в случаях, когда пенсионер выезжает в государство, с которым такой договор заключен, вместо российской он будет получать пенсию той страны, в которую переехал.

Пенсионный фонд России напомнил, что государство перестает выплачивать пенсию в случае смерти лица, которому она была назначена, а также в случае утраты пенсионного права.

Однако государство возобновит выплаты после отмены судебного решения, признавшего пенсионера умершим.

Напомним, ранее, согласно указу президента РФ Владимира Путина, заморозка накопительной части пенсии было продлена до 2020 года. Сэкономленные таким образом средства будут направлены на финансирование страховой части трудовой пенсии.