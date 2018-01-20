КНДР и Южная Корея выступят на Играх-2018 под единым флагом

Лозанна, 20 января. Спортсмены из КНДР и Южной Кореи выступят на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея) под единым флагом, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Бах констатировал, что МОК согласовал запросы олимпийских комитетов Северной и Южной Корей о совместном выступлении на Олимпиаде-2018. Он отметил, что две делегации будут выступать как одна. Она будет называться «Корея».

«Эта команда выйдет на олимпийский стадион под объединенным флагом Корей, — обратил внимание президент Международного олимпийского комитета. — Я уверен, что это будет очень эмоциональный момент не только для Корей, но и всего мира».

Бах констатировал, что делегации будут выступать не под гимны стран, а под песню «Ариранг». Президент МОК добавил, что это первый такой случай в истории.

В комитете добавили, что 20 женщин-спортсменок из Северной Кореи примут участие в единой команде со спортсменками из Южной Кореи в женском хоккейном турнире на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал участие российских спортсменов на Играх-2018, несмотря на недопуск сборной страны. Он добавил, что Россия не будет объявлять никакой блокады и не будет «препятствовать нашим олимпийцам принимать участие в Играх, если кто-то из них захочет стартовать в личном качестве».