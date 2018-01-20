Россияне предупредили НАТО о последствиях «ядерного устрашения» Москвы

Прага, 20 января. Россияне раскритиковали статью чешского издания Tiscali, предупредив, что появление ядерного оружия у границ РФ усилит напряженность между НАТО и Москвой. Кроме того, «ядерное устрашение» увеличит вероятность превентивного ядерного удара, который способен уничтожить половину Европы.

Чешское издание Tiscali утверждает, что воссоединение Крыма с Россией кардинально изменило ситуацию в Европе и заставило НАТО задуматься о защите Прибалтики. Однако за годы после холодной войны альянс успел утратить качества, необходимые оборонному союзу.

По мнению автора публикации, Североатлантический альянс должен увеличить расходы на оборону, а также разместить ядерное оружие в странах Прибалтики. Кроме того, автор советует Европе принять задуматься о собственном ядерном арсенале для большей независимости от США, передает «Экономика сегодня».

«Расширение ядерного арсенала США в Европе сделает конфликт менее вероятным. Какой глупый вывод, скорее будет нанесен превентивный ядерный удар и западной Европы больше не будет вместе с ЯО США», — пишет Вячеслав с севера.

«НАТО утратила качества, которые необходимы для оборонного союза. Но приобрело все качества «союза» захватнического. Спросите Афганистан, Ирак, Ливию, Сирию», — отмечает Александр Рыбакин.

«Общеизвестно – НАТО это оборонительный союз! А тут 25 лет НАТО действовало за пределами своих границ. Оборонялись?» — интересуется ghjhf2007.

Стоит отметить, что ранее Кремль неоднократно предостерегал Североатлантический альянс от провокационных действий у российских границ. Москва убеждена, что ядерный паритет является гарантией мира и безопасности, а намерения Вашингтона увеличить число ядерных ракет воспринимаются в РФ как попытка дестабилизации глобального стратегического баланса.