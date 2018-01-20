Звезда команды КВН «Нате» скончался в Ростове

Москва, 20 января. 21-летний игрок команды КВН «Нате» Сергей Баленко ушел из жизни в Ростове-на-Дону в пятницу.

О смерти игрока сообщается в официальной группе команды в социальной сети «ВКонтакте».

«19 января 2018 года, не стало нашего брата и друга, Сергея Баленко. Он ушел из жизни слишком рано и мог сделать еще очень много», — говорится в посте.

О причинах смерти не сообщается. В ответ на просьбы поклонников команды рассказать, что произошло с Баленко, который только 5 января отметил свой 22-й день рождения, администрация группы написала, что не может уточнить подробности, пока не будет уверена в информации на 100%.

Как сообщил интернет-изданию «Дни.ру» друг Баленко, смерть игрока команды «Нате» не связана с криминалом, обстоятельства не разглашают до официального заключения специалистов.