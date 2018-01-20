Эрдоган объявил о начале операции в сирийском Африне

Анкара, 20 января. Турецкий президент Реджеп Эрдоган объявил о том, что Турция фактически начала наземную операцию в сирийском Африне.

Сирийский регион Манбидж станет местом проведения следующей операции турецких сил, добавил Эрдоган, пишет газета Hurriyet.

На этой неделе Турция заявила о подготовке к военной операции в Африне против вооруженных формирований сирийских курдов, которых Анкара считает террористической организацией.

Как заявлял заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад, любая военная операция Турции в районе Африна будет рассматриваться Дамаском как «акт агрессии».

Ранее президент Российской Федераци Владимир Путин обсудил со своим турецким коллегой вопрос об участии курдов в Конгрессе нацдиалога Сирии, который состоится в Сочи 29-30 января.