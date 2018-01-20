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Общество
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Россия
Более 14 млрд рублей выделено на повышение зарплат бюджетникам России
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    Более 14 млрд рублей выделено на повышение зарплат бюджетникам России

    15:01  20 Января 2018  /обновлено: 15:14  20 Января 2018
    642

    Более 14 млрд рублей выделено на повышение зарплат бюджетникам России

    Москва, 20 января. Правительство России выделило 14,5 миллиардов рублей на повышение заработных плат сотрудникам бюджетной сферы в России, сообщили в пресс-службе российского кабинета министров.

    Пресс-службе правительства страны обнародовали документ, согласно которому в России выделяется 14,5 миллиардов рублей для повышения зарплат бюджетников.

    «Это позволит достичь в 2018 году запланированных указами президента России показателей заработной платы работников бюджетных учреждений», — подчеркивается в перечне решений российского правительства.

    Более 14 млрд рублей выделено на повышение зарплат бюджетникам России

    Ранее президент России Владимир Путин выступил с требованием выдерживать заданные параметры по зарплатам работников бюджетной сферы. Выполнить поручение главы государства должно правительство  страны.

    В этом году зарплата врачей должна вырасти до 200% от средней по региону, а оплата труда медицинского персонала  — до 100%. Учителя, педагоги в высших учебных заведениях и российские ученые должны получать в текущем году зарплату, которая составляет 200% от средней.

     

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    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #правительство #бюджет #зарплата #бюджетники
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