Более 14 млрд рублей выделено на повышение зарплат бюджетникам России

Москва, 20 января. Правительство России выделило 14,5 миллиардов рублей на повышение заработных плат сотрудникам бюджетной сферы в России, сообщили в пресс-службе российского кабинета министров.

Пресс-службе правительства страны обнародовали документ, согласно которому в России выделяется 14,5 миллиардов рублей для повышения зарплат бюджетников.

«Это позволит достичь в 2018 году запланированных указами президента России показателей заработной платы работников бюджетных учреждений», — подчеркивается в перечне решений российского правительства.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с требованием выдерживать заданные параметры по зарплатам работников бюджетной сферы. Выполнить поручение главы государства должно правительство страны.

В этом году зарплата врачей должна вырасти до 200% от средней по региону, а оплата труда медицинского персонала — до 100%. Учителя, педагоги в высших учебных заведениях и российские ученые должны получать в текущем году зарплату, которая составляет 200% от средней.