Турция разорвала соглашение с Украиной об отправке грузовых паромов в Херсонскую область

Москва, 20 января. Генеральный секретарь Международного союза турецких и украинских бизнесменов (TUID) Эрман Карача во время встречи в посольстве Турции на Украине сообщил, что договоренность с Киевом об организации движения грузовых паромов отменяется. Ожидалось, что судна будут ходить из турецкого города Зонгулдак в морской торговый порт Скадовска в Херсонской области.

Карача объяснил, что соглашение с Киевом разорвано по следующим причинам: Украина до сих пор не провела работы по углублению дна в порту Скадовска, и из-за этого посещение акватории для судов становится небезопасным. При этом, факторы «неофициального влияния» и административно-организационные факторы также стали препятствием для сотрудничества. Кроме того, Киев безответственно отнесся к данной ситуации и не желал полноценно выполнять все взятые обязательства. Именно поэтому турецкие бизнесмены были вынуждены отказаться от сотрудничества с Украиной, сообщает информационно-аналитический журнал «Слово и Дело».

Напомним, ранее украинский парламент принял закон о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях.