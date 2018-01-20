Россия и Мьянма упростили правила визитов военных кораблей

Москва, 20 января. Представители России и Мьянмы подписали межправительственное соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты.

В субботу, 20 января, министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с главнокомандующим вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайном. В результате встречи стороны договорились об упрощении правил захода военных кораблей двух стран в порты. Представители России и Мьянмы подписали соответствующее соглашение. Отмечается, что этот договор будет способствовать расширению двухстороннего военного сотрудничества двух государств.

Как ранее сообщила пресс-секретарь министра обороны России Россияна Марковская, глава военного ведомства в ходе рабочей поездки в Юго-Восточную Азию, которая будет проходить с 20 по 23 января, посетит Мьянму, Лаос и Вьетнам. Шойгу проведет переговоры с военно-политическим руководством этих стран, на которых будут подняты вопросы взаимодействия в военной сфере.

Ранее во время встречи с Мин Аунг Хлайном Шойгу обратил внимание, что Россия готова поделиться с Мьянмой опытом борьбы с террористами с помощью беспилотников. Он отметил, что такие операции можно проводить не только на территории САР.