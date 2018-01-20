Китай обвинил США в угрозе миру и безопасности азиатского региона

Пекин, 20 января. Китай обвинил США в подрыве стабильности и безопасности в регионе в связи с нарушением американским военным кораблем территориальных вод.

По словам представителя министерства обороны КНР У Цяня, очередной заход американского судна в акваторию у китайских островов в Южно-Китайском море подрывает мир и препятствует стабилизации обстановки в регионе, курс на которую был взят благодаря совместным усилиям стран АСЕАН.

«Заход американского военного корабля в акваторию вблизи китайских рифов в Южно-Китайском море создал угрозу как авиации корабельного базирования обеих сторон, так и персонала, стал угрозой суверенитету и национальной безопасности Китая, а также подрывает региональной мир», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

У Цянь обратил внимание американских коллег на то, что действия судна не способствуют стабильному развитию отношений между Пекином и Вашингтоном, и выразил надежду, что в дальнейшем США подобных инцидентов не допустят и будут уважать суверенитет Китая.

Как добавил представитель китайского оборонного ведомства, ВМС КНР продолжат выполнять свои задачи и защищать государственный суверенитет и безопасность Китая, а также поддерживать мир и стабильность в регионе.

Напомним, по данным китайской стороны, 17 января американский ракетный эскадронный миноносец «Hopper» самовольно вошел в акваторию острова Хуанъянь, который в настоящее время является спорной территорией, однако Пекин настаивает на принадлежности данного острова Китаю.