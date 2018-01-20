Политолог предупредил Киев о последствиях признания России «агрессором»

Киев, 20 января. Признание России «агрессором» грозит Киеву серьезными международно-правовыми последствиями, считает российский политолог Леонид Радзиховский. По его мнению, Москва не станет долго ждать с ответом на провокационную политическую деятельность Украины.

На этой неделе Верховная рада Украины приняла президентский законопроект о реинтеграции Донбасса. Документ дает право президенту Украины Петру Порошенко в мирное время использовать вооруженные силы, а также наделяет ДНР и ЛНР статусом «временно оккупированных территорий». Кроме того, закон признает Россию «страной-агрессором».

Политолог подчеркнул, что в ближайшее время Госдума РФ инициирует принятие ряда соответствующих нормативных актов. Радзиховский также отметил, что, несмотря на российско-украинское противостояние, до разрыва дипломатических отношений дело так и не дошло. При этом подобная ситуация будет сохраняться в будущем.