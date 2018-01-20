Сирия новости 20 января 16.30: САА при поддержке ВКС РФ взяла под контроль аэродром Абу Духур, 20 бойцов SDF убито террористами ИГ в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 20 января. САА при поддержке ВКС РФ взяла под контроль Абу Духур, в Дейр-эз-Зоре террористы ИГ1 убили 20 бойцов SDF, боевики нарушили перемирие в Эль-Кунейтре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают операцию САА против «Ан-Нусры» в Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Эль-Кунейтре, при поддержке ВКС РФ взяли под контроль авиабазу Абу Духур.

«Исламское государство»1: ведет бои с «Тахрир аш-Шам» в районе лагеря Ярмук, атаковало SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Алеппо, ведет бои с ИГ в Дамаске.

Курды: потеряли 20 бойцов убитыми в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике эвакуировали десятки человек из осажденного боевиками города Дума в Восточной Гуте, передает Al-Masdar News. По данным информационного агентства, спасенные мирные жители нуждались в медицинской помощи и были направлены в больницу.

В районе лагеря беженцев Ярмук зафиксированы боестолкновения между радикалами «Тахрир аш-Шам» и террористами ИГИЛ1. Об этом сообщает военный источник в своем микроблоге в Twitter (@EasternMediafax).

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием ВКС РФ выбила радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры»1 из деревень Умм Тина и Аль-Музайвина на юге провинции Алеппо и вошла на территорию аэродрома Абу Духур. Об этом сообщает военный Twitter-канал (@watanisy). Информагентство Almanar News передает, что САА взяла авиабазу под свой контроль.

В Манбидже взорвался автомобиль SDF, пишет в своем микроблоге в Twitter (@MGhorab3) военный источник. По данным автора публикации, в результате инцидента погибло три бойца курдского ополчения.

Провинция Дейр-эз-Зор

Группировки «Исламского государства» снова атаковали позиции Демократических сил Сирии (SDF) недалеко от населенного пункта Гаранидж, передает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@Terror_Monitor). По данным автора публикации, в результате вооруженных столкновений «демократическая армия» потеряла 20 бойцов убитыми.

Три тысячи мирных жителей города Дейр-эз-Зор вернулись в свои дома в течение последней недели, сообщает информационное агентство SANA.

Провинция Эль-Кунейтра

Недалеко от населенного пункта Аль-Хамидия в провинции Эль-Кунейтра зафиксированы интенсивные перестрелки между незаконными вооруженными группировками и Сирийской арабской армией (САА). О военных столкновениях в регионе сообщает на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Напомним, провинция Эль-Кунейтра входит в южную зону деэскалации сирийского конфликта. Однако, боевики радикальных формирований нарушают установленное в регионе перемирие, совершая атаки на расположения правительственных войск и мирные поселения.

Ирак

На северо-западе иракской столицы прогремел взрыв, пишет информационное агентство Iraqi News. В результате инцидента погиб один мирный житель Багдада, еще четыре человека получили ранения. Ранее сообщалось, что СВУ сдетонировало на севере города. Происшествие привело к гибели одного гражданского, пострадали еще трое иракцев.

Еще один взрыв произошел накануне в окрестностях города Хит провинции Анбар. В результате детонации мины, заложенной недалеко от поселения, пострадало четверо детей.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)