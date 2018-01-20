МИД РФ: Москва готова способствовать прямому диалогу Вашингтона и Пхеньяна

Москва, 20 января. Россия готова сделать все возможное для скорейшего начала прямого диалога между США и Северной Кореей, заявил в субботу заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов.

«Москва готова всячески способствовать тому, чтобы прямой диалог между США и КНДР начался как можно скорее», — сообщил он в интервью ТАСС.

При этом Моргулов отметил, что говорить о конкретных сроках начала таких переговоров невозможно. Этот вопрос он попросил журналистов задать представителям США и Северной Кореи.

Напомним, на этой неделе президент США Дональд Трамп обвинил Россию в том, что она якобы «совсем не помогает» Вашингтону в урегулировании северокорейского вопроса. Накануне в Кремле в ответ заметили, что именно США демонстрирует дефицит воли к такому сотрудничеству с РФ.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин неоднократно обращал внимание американских коллег на то, что для разрешения проблемы вокруг КНДР прежде всего необходимо прекратить давление на Пхеньян и перейти к переговорам.