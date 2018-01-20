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Экономика
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Россия
Выборы-2018: Басков, Лещенко и Кобзон объяснили, почему важно пойти голосовать
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    Выборы-2018: Басков, Лещенко и Кобзон объяснили, почему важно пойти голосовать

    14:27  20 Января 2018  /обновлено: 14:44  20 Января 2018
    4866

    Выборы-2018: почему важно пойти голосовать

    18 марта в нашей стране пройдет ключевое политическое событие года: выборы президента Российской Федерации. Путем всеобщего тайного равного голосования граждане выберут главу государства на предстоящие шесть лет.

    О том, стоит ли идти на президентские выборы, корреспонденту Федерального агентства новостей рассказали заслуженные мастера сценического искусства.

    Иосиф Кобзон: Потом не обижайтесь!

    Пойти на выборы нужно затем, чтобы потом не говорить: какие мы дураки! Часто после выборов недоумевают — да кто же их избрал? кто вот этого-то выбрал? А почему же лично ты не ходил голосовать? Почему ты не участвовал в процессе становления твоего государства? Или ты хочешь только блага от него получать? Или это не твое государство?

    Всем нам, а особенно молодежи, следует ходить на выборы и определять свою собственную судьбу, чтобы не кричать потом по поводу «чужих» избранников. Разве не важно, кто победит, кто будет рулить государством? Это чрезвычайно важно. Ну так приходи и решай!

    Я считаю, что выборы – это обязательная процедура для всех. Это одна из очевидных привилегий и, если угодно, обязанностей гражданина страны. И, конечно, это замечательная возможность выразить свое отношение к тому, что происходит в России.

    Выборы-2018: почему важно пойти голосовать

    Геннадий Хазанов: Бойкот — не выход

    Мое мнение таково: если человеку не все равно, в какой стране ему предстоит жить, он должен прийти на избирательный участок и отдать там свой голос за своего кандидата.

    Я — категорический противник всякого рода отказов от выборов. С моей точки зрения, это неправильно. Бойкот — это вообще не выход из положения. Человек должен прийти на избирательный участок и выразить свое отношение к происходящему в стране. 

    Некоторые считают: чтобы заявить свою позицию, достаточно просто никуда не ходить. Но мне кажется, это просто самоустранение: пусть, мол, за меня решают.

    Я, во всяком случае, на выборы пойду непременно.

    Николай Басков: Покажем наше единство

    А как не проявить единства в сегодняшней ситуации, когда мир наполнен противоречиями и конфликтами, когда вся планета погружена в нестабильность? 

    Объединить людей перед лицом этой всеобщей вражды может общая вера в идеологию будущего, в нашего кандидата. Самого сильного и правильного.

    В любом случае, именно в следующий шестилетний президентский срок станет понятно, в каком же направлении предстоит двигаться России. И нам стоит показать, что мы — сплоченная держава, не раздираемая противоречиями, как остальной мир. 

    Это важно для всех: и для молодых, и для пожилых.

    Выборы-2018: почему важно пойти голосовать

    Салават Щербаков: Пора взяться за работу

    Дело вот как обстоит: Россия — это мы, весь народ, прошлый и будущий. Это наши прапрадеды, наши праправнуки. Нам уже тысяча лет. Сейчас мы, живущие, ответственны за страну, в том числе, перед предками и потомками.

    Чего мы хотим от своей России? Хотим дальнейшего движения, процветания и правильного пути. Это естественное желание. Методом простых логических заключений мы понимаем, что у нас должна быть разумно организована и политическая жизнь. Для этого мы и избираем президента — человечество не придумало ничего лучше.

    В этом выборе надо участвовать. Не бежать от него. Пусть наши дети знают, что их родители имеют свое мнение, идут на выборы и выбирают путь развития на годы вперед.

    Мы уже выбрали, где построить дом. Теперь пора приступать к делу. Мы знаем, чего хотим. Осталось взяться за работу.

    Лев Лещенко: Это наше общее дело

    Пора нам просыпаться от спячки и принимать участие в жизни страны. Выборы — одна из частей этой общей жизни. Даже если кто-то чем-то недоволен, это ведь тоже можно выразить на выборах. Если вы видите какие-то недостатки, хотите что-то изменить — идите и демократическим путем отстаивайте свои права и интересы!

    Кто-то скажет о подтасовках. Да вранье все это. За ходом голосования следит множество людей. Есть желание — и вы ступайте следить за подсчетом голосов на собственный участок. Кто-то просто не верит в свою победу. Но если есть возможность заявить о себе миру, то почему бы и нет? Нельзя же все время быть политическим изгоем.

    В России — много новых партий, появились новые личности — помимо надоевших персонажей, вечных неудачников. Есть из кого выбрать. Наше единство не в том, чтобы голосовать за «безальтернативного кандидата», а в том, чтобы делать одно дело. Выборы — именно такое общее дело для всех нас.

    Выборы-2018: почему важно пойти голосовать

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Герман Парло
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #кобзон #щербаков #басков #лещенко #выборы-2018 #хазанов
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