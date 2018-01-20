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Закрепил имидж «тафгая»: иностранные СМИ оценили фигуру Путина во время крещенских купаний
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    Закрепил имидж «тафгая»: иностранные СМИ оценили фигуру Путина во время крещенских купаний

    14:39  20 Января 2018
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    Закрепил имидж «тафгая»: иностранные СМИ оценили фигуру Путина во время крещенских купаний

    Лондон, 20 января. Зарубежные СМИ восхитились фигурой президента России Владимира Путина, который принял участие в крещенских купаниях во время визита в Нило-Столобенскую пустынь в Тверской области.

    По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, президент России не первый раз принимает участие в крещенских купаниях, однако в этот раз это событие получило широкую огласку в СМИ. Пользователи Сети оценили физическую форму российского лидера.

    Не остались в стороне и зарубежные журналисты. В иностранных изданиях активно обсуждали подтянутую фигуру 65-летнего президента России. Авторы статей признали, что Путин в «великолепной форме».

    «На фоне похолодания в отношениях с Вашингтоном сильный человек воспользовался возможностью продемонстрировать свою отличную фигуру, — отмечает Daily Mail, — пока его американский коллега Дональд Трамп сталкивается с проблемами в отношении своей талии».

    В ABC News отметили мускулы российского президента, а в Independent считают, что голый торс главы России закрепил за ним имидж «тафгая» («крутого парня»).

    Закрепил имидж «тафгая»: иностранные СМИ оценили фигуру Путина во время крещенских купаний

    The Telegraph подчеркивает, что Путин этим поступком закрепил за собой образ «человека действия». Журналисты The Huffington Post были шокированы и восхищены тем, что мороз и холодная вода не остановили российского лидера.

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    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #журналисты #сми #крещение #купание #нило-столобенская пустынь
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