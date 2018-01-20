Закрепил имидж «тафгая»: иностранные СМИ оценили фигуру Путина во время крещенских купаний

Лондон, 20 января. Зарубежные СМИ восхитились фигурой президента России Владимира Путина, который принял участие в крещенских купаниях во время визита в Нило-Столобенскую пустынь в Тверской области.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, президент России не первый раз принимает участие в крещенских купаниях, однако в этот раз это событие получило широкую огласку в СМИ. Пользователи Сети оценили физическую форму российского лидера.

Не остались в стороне и зарубежные журналисты. В иностранных изданиях активно обсуждали подтянутую фигуру 65-летнего президента России. Авторы статей признали, что Путин в «великолепной форме».

«На фоне похолодания в отношениях с Вашингтоном сильный человек воспользовался возможностью продемонстрировать свою отличную фигуру, — отмечает Daily Mail, — пока его американский коллега Дональд Трамп сталкивается с проблемами в отношении своей талии».

В ABC News отметили мускулы российского президента, а в Independent считают, что голый торс главы России закрепил за ним имидж «тафгая» («крутого парня»).

The Telegraph подчеркивает, что Путин этим поступком закрепил за собой образ «человека действия». Журналисты The Huffington Post были шокированы и восхищены тем, что мороз и холодная вода не остановили российского лидера.