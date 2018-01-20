Шарапова не смогла пройти в четвертый круг Australian Open

Москва, 20 января. Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла немке Анжелике Кербер в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии, турнира серии «Большого шлема» Australian Open.

Поединок продолжался чуть более часа. Россиянка не смогла навязать сопернице борьбу ни в одном из сетов, проиграв со счетом 1:6, 3:6. В результате поражения Шарапова выбыла из турнира. В следующем круге Кербер сыграет с тайваньской теннисисткой Си Сувэй и Агнешкой Радваньской из Польши.

Стоит отметить, что противостояния Шараповой и Кербер началось на Australian Open в 2012 году. Тогда россиянка победила со счетом 6:1, 6:2, а также дошла до финала, где уступила теннисистке из Белоруссии Виктории Азаренко.