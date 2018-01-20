Глава МЧС по примеру Путина окунулся в прорубь на Крещение

Москва, 20 января. Последовав примеру президента РФ Владимира Путина, глава МЧС России Владимир Пучков также принял участие в крещенских купаниях и окунулся в прорубь.

Чтобы окунуться в купель, Пучков приехал в подворье храма святого благоверного князя Александра Невского в подмосковном Звенигороде, сообщается на сайте ведомства.

Как сообщает МЧС России, принять участие в праздничных купаниях могли далеко не все сотрудники ведомства. Так, в ночь с 18 на 19 января подразделения МЧС были переведены в режим повышенной готовности. У каждой купели дежурили спасатели.

Всего в 2018 году к Крещению в России подготовили почти четыре тысячи купелей, снабдив их специальными подходами и настилами, а также местами для обогрева и согревания.

Напомним, в крещенских купаниях традиционно принял участие и президент РФ Владимир Путин. Православный праздник глава государства встретил в монастыре Нило-Столобенской пустыни, где окунулся в прорубь на озере Селигер.