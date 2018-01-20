Белый дом назвал виновных в прекращении работы правительства США

Вашингтон, 20 января. Всю ответственность за прекращение работы федерального правительства США несут демократы в Сенате Конгресса. Как говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, они поставили политику выше интересов национальной безопасности.

«Сегодня вечером они поставили политику выше нашей национальной безопасности, семей военных, незащищенных детей и нашей возможности служить всем американцам, — подчеркнула Сандерс. — Это поведение неудачников-обструкционистов, а не законодателей».

Она также указала на то, что пока демократы держат законопослушных граждан в заложниках из-за своих безответственных требований, Белый дом не будет обсуждать статус нелегальных иммигрантов.

Напомним, в ночь с пятницы на субботу федеральные ведомства и министерства США приостановили работу из-за отсутствия финансирования.

