Президентские выборы 2018: Бокерия рассказал, почему стал доверенным лицом Путина

Москва, 20 января. Известный российский кардиохирург Лео Бокерия объяснил, почему принял решение стать доверенным лицом президента РФ и кандидата на выборах в 2018 году Владимира Путина.

По словам Бокерии, именно во время президентства Путина Россия показала всему миру, что она сильная и независимая держава, у которой есть свои планы и свои активы.

«Я считаю, что Путин – человек, который абсолютно соответствует тем требованиям, которые мы предъявляем к главе государства. Он очень много сделал для России, в том числе, в медицине», — рассказал хирург сетевому изданию Nation News.

Бокерия напомнил, что по инициативе Путина в России появились федеральные центры сердечно-сосудистой хирургии, а количество операций на открытом сердце, проводимых в России, с конца 1990-х годов увеличилось в десятки раз.

Благодаря этому российская медицина, по словам известного хирурга, поднялась на мировой уровень, а число смертей россиян от острого инфаркта-миокарда значительно сократилось.

«Для меня большая честь быть доверенным лицом Владимира Владимировича, которого я знаю с 2002 года», — подчеркнул Бокерия, добавив, что, помимо всего прочего, Путин ведет здоровый образ жизни и занимается спортом, тем самым подавая положительный пример гражданам.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин участвует в них как кандидат-самовыдвиженец. В настоящее время проходит сбор подписей в его поддержку, уже собрано более 1,5 миллионов. Как сообщали в избирательном штабе Путина, оставить свою подпись в поддержку российского лидера россияне смогут до 22 января.