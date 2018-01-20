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Сирия: правительственные войска вошли на авиабазу Абу Духур в провинции Алеппо
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    Сирия: правительственные войска вошли на авиабазу Абу Духур в провинции Алеппо

    13:44  20 Января 2018  /обновлено: 14:17  20 Января 2018
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    Сирия: правительственные войска вошли на авиабазу Абу Духур в провинции Алеппо

    Дамаск, 20 января. Правительственные войска Сирии взяли под свой контроль авиабазы Абу Духур в провинции Алеппо.

    По данным сирийских СМИ, правительственные войска вошли на авиабазу Абу Духур, которую боевики покинули без боя. Накануне правительственные войска возобновили наступление на позиции террористов в южном пригороде Алеппо, чтобы зажать в котле крупную группировку боевиков в районе авиабазы Абу Духур. Передовые отряды 124-й бригады республиканской гвардии при поддержке Сирийской арабской армии выбили боевиков с позиций в районе базы Абу-Дахур.

    Сирийские войска утратили контроль над этой стратегической авиабазой на границе с Турцией в сентябре 2015 года. Три года назад аэродром служил последним оплотом сирийской армии на северо-западе САР. Осада авиабазы террористами продолжалась полгода.

    Стоит отметить, что после вывода основных российских сил из Сирии, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжать борьбу с терроризмом в Сирии точечно, если это потребуется. Он также напомнил, что у России по-прежнему остаются два пункта базирования в Сирии.

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    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #дамаск #армия #войска
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