Иеромонах Ниловой пустыни рассказал о подготовке Путина к купанию в Крещение

Тверь, 20 января. О визите президента России Владимира Путина в Нило-Столобенскую пустынь на праздник Крещения Господня стало известно за несколько дней, сообщил помощник наместника пустыни по связям с общественностью иеромонах Иаков.

Иеромонах отметил, что визита главы государства в монастыре не ждали. О визите Путина узнали за несколько дней до праздника.

«Прибыл, зашел в храм, помолился, отслужили молебен преподобному Нилу, приложился к мощам преподобного Нила, другим святыням, поставил свечи», — приводит слова иеромонаха Иакова РБК.

Служитель церкви отметил, что в монастыре готовились к празднику в обычном режиме.

К купели Путина сопровождали губернатор Тверской области Игорь Руденя, а также митрополит Тверской и Кашинский Виктор. В момент купания российского лидера температура воды в проруби не превышала четырех градусов, а воздуха составляла около шести градусов ниже ноля. Глава государства провел в воде около двух минут.

После купаний Путин провел беседу с Руденей и митрополитом Виктором.

Россияне оценили крещенские купания президента. Они отметили, что Путин является отличным примером для своих граждан.