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Украина
Эльдорадо нашли на Украине. Но карликовое. Колонка Олега Денежки
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    Эльдорадо нашли на Украине. Но карликовое. Колонка Олега Денежки

    20:18  20 Января 2018
    569

    Эльдорадо нашли на Украине. Но карликовое. Колонка Олега ДенежкиВсе вопросы экономики Украины разрешились окончательно и бесповоротно. Найдено золото. И не знаменитое золото Полуботка в Лондоне, а месторождение в Закарпатской области. Ну, а где еще могут быть сосредоточены спасительные для Украины богатства? Только на западе. Не в Харькове же.

    Итак, госслужба геологии и недр Украины объявила об обнаружении крупного месторождения золота в Раховском районе Закарпатской области. Предполагается, что месторождение содержит запасы драгоценного металла на уровне аж 2,4 тонны. Это больше чем 200 тысяч золотых монет, которые наказной гетман Павел Полуботок якобы оставил на хранение в одном из английских банков в 1723 году, непосредственно перед своим арестом и заключением в Петропавловскую крепость.

    На Украине в очередной раз звучат трубы и литавры. Помощь МВФ теперь не нужна (про долги уже наделанные забудем), и от России Киев более не зависит. Газ будут покупать в США, а уголь в Австралии, и ни в чем себе отказывать теперь не надо.

    «Эти результаты подтверждают перспективность дальнейших геологоразведочных работ на рудопроявлениях Раховского рудного района, направленных на подготовку объектов для привлечения инвестиций и перевода их в ранг золоторудных месторождений», — говорится в сообщении госслужбы геологии и недр Украины.

    Однако у любого человека, из тех, кто хотя бы через раз посещал уроки географии и химии, возникают вопросы. Понятие «добыча золота» западнее Урала и южнее Карелии — это скорее из области сказок и мифов. В Ленинградской области есть немного золота, но о промышленной добыче никто даже не заикается. То, что нашли на Украине, требует рассмотрения в электронный микроскоп. Но в стране праздник-праздник.

    Золота, найденного на Украине, явно недостаточно для серьезной добычи

    Иначе говоря, золото возможно есть, поскольку геология одних из старейших в мире Карпатских гор это вполне допускает, но прогнозируемые запасы драгоценного металла в Раховском районе Закарпатской области по меркам золотодобытчиков очень невелики.

    Чтобы понимать цифры и то, о чем идет речь: 2,5 тонны — это годовой объем добычи очень средней золотоносной артели в Магадане. Это разговор вообще ни о чем. И надо понимать себестоимость этого золота. То есть затраты на добычу.

    Откуда вообще берется золото? Этот химический элемент, который, по мнению ученых, образуется при взрывах нейтронных звезд в виде мельчайшей пыли и потом попадает на образовывающиеся планеты. Конкретно, касаясь Земли, основная масса золота находится в ее ядре в расплавленной виде. Именно это золото добывал Петр Петрович Гарин, персонаж книги Алексея Николаевича Толстого «Гиперболоид инженера Гарина».

    Это золото буквально по каплям выбрасывается на поверхность вместе с лавой. То есть золото встречается в районах с вулканической активностью. Именно поэтому золотоносные жилы, где можно добыть этот драгоценный металл, сравнительно легко обнаружить. Золотоносные жилы в основном расположены в местах постмагматических и гидротермальных процессов. Другие магматические породы, как более легкие, со временем вымываются, а золото остается в россыпях и примесях, в других породах и в некоторых минералах, например, в сульфидах или арсенидах.

    Золото, как правило, встречается в районах с вулканической активностью

    Но находят золото и в чистом виде — золотые самородки. Однако это исключение, а не правило, и месторождений самородков в природе не существует. Основные золотодобывающие страны — это Китай, который является лидером в этой отрасли, Австралия, Россия, Канада, Соединенные Штаты, ЮАР, Узбекистан, Перу, Бразилия, Мексика, Чили, Индонезия, Гана и Новая Гвинея. Добыча золота в других странах тоже ведется, но в слишком малых количествах. Вы нашли в этом перечне Украину? Я — нет. И это закономерно. На Украине нет условий, чтобы там было крупное месторождение золота. А старейшие в мире Карпатские горы, которые геологи иногда в шутку называют уснувшими, это последние место, где можно обнаружить золото. Там есть действующий золотодобывающий рудник, который был обнаружен в начале 2017 году около села Мужиево в Закарпатской области. Но добыча золото находится там на грани убыточности.

    Но на Украине давно уже перешли из поля реальности в поле мечтаний. Само слово «золото» внушает украинцам непреодолимую уверенность в своем будущем. У нас есть золото — думает маленький украинец. Теперь «стране-агрессору» мы зададим!

    Но есть одна беда. Золото, даже если оно есть, надо еще извлечь. Лотком, драгой, химическим процессом. А это — труд.

    А вот работать украинцы не любят.

    Автор: Олег Денежка
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #украина #золото
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